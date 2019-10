Caity Lotz saluta Stephen Amell nel dietro le quinte di Crisi sulle Terre Infinite

Terminate ufficialmente le riprese di Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso mega-crossover che coinvolgerà l'intero Arrowverse, molti membri del cast hanno girato la loro ultima apparizione al fianco di Stephen Amell.

E' questo il caso di Caity Lotz, che ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia del protagonista di Arrow nella loro ultima scena insieme.

"Oggi è l'ultimo giorno di riprese per il crossover di 5 serie, e questa potrebbe essere stato l'ultima scena di me e Stephen Amell insieme. Sembra molto felice ma il realtà è un momento dolce-amaro" ha scritto l'attrice nel post che potete trovare in calce alla notizia. "Mi mancherà molto Arrow ma per fortuna abbiamo ancora Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl e Batwoman."

Interprete di Sara Lance/White Canary dalla seconda stagione di Arrow, la Lotz riprenderà i panni del personaggio nella quarta stagione di Legends of Tomorrow, che come ha ricordato parteciperà al crossover insieme agli altri show dell'Arrowverse targato The CW.

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda l'8, 9 e 10 dicembre negli episodi di Supergirl, Batwoman e The Flash. Dopo la pausa natalizia, l'evento tornerà con il suo doppio episodio finale il 14 gennaio con Arrow e Legends of Tomorrow. Avete già visto la prima immagine di Crisi sulle Terre Infinite?