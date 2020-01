Calano gli ascolti per il series finale di Arrow, Fadeout

È giunta la fine per l'arciere mascherato interpretato da Stephen Amell, anche se forse dagli ascolti non si direbbe: l'ultimo episodio di Arrow non è stato esattamente un successo in termini di ratings, come invece ci si sarebbe aspettato da un capitolo conclusivo.

Secondo i report, il numero totale di spettatori per Fadeout è stato pari a 723 mila, con uno 0.3 di rating nella fascia demografica che va tra i 18 e i 49 anni.

Un risultato che lascia un po' l'amaro in bocca, soprattutto se messo a confronto con quello della scorsa settimana, il backdoor pilot di Green Arrow and The Canaries, che i fan sembrerebbero aver particolarmente apprezzato, e da cui si è verificato un calo del 20%. Rispetto, poi, all'ultima parte del megacrossover Crisi sulle Terre Infinite, il pubblico si è addirittura dimezzato, mentre la season premiere dell'ottava stagione poteva vantare 100mila spettatori in più della sua conclusione.

La sfida però era ardua, data la scomparsa di Oliver durante il crossover, con cui i due episodi rimanenti nella serie genitrice dell'Arrowverse ha poi dovuto fare i conti.

Certo questo non vuole necessariamente corrispondere a un calo qualitativo del prodotto, ma numeri alla mano, non è stato probabilmente il trionfo che in molti si aspettavano.