Calciomercato Inter, Hakimi in orbita Bayern Monaco: sarà lui la vittima sacrifinale?

In casa Inter si guarda già alla prossima stagione. Il momento di difficoltà finanziaria è acclarato ed il presidente Zhang ha chiesto di rinunciare a due mesi di stipendio, e probabilmente durante il prossimo calciomercato bisognerà sacrificare qualche calciatore.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, Achraf Hakimi sarebbe in orbita Bayern Monaco. Il club di Rumenigge potrebbe approfittare della necessità dei nerazzurri di fare cassa per riportare in Germania il terzino ex Real Madrid e Borussia Dortmund.

Hakimi è stato infatti uno dei protagonisti indiscussi della stagione che si sta per concludere, ma il quotidiano catalano riferisce che l'Inter ancora non avrebbe corrisposto al club di Florentino Perez la cifra del cartellino, ecco perchè l'eventuale cessione potrebbe anche servire per sistemare la questione.

Il calciatore dal suo canto anche durante le interviste post-partita ha affermato che all'Inter ha intenzione di aprire un ciclo, ed ha lasciato intendere che non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra allenata da Antonio Conte. Probabilmente il tecnico leccese lo inserirà tra i punti fermi per proseguire il suo cammino con l'Inter: in settimana è atteso l'incontro con la dirigenza e non sono escluse sorprese. Anche i dirigenti a quanto pare non hanno alcuna intenzione di privarsi di Hakimi, ma tutto sarà legato alle esigenze di natura finanziaria.