Cali Sheldon ricorda i tempi di Friends nei panni di Emma Geller (assieme alla gemella)

Solo qualche giorno dopo il venticinquesimo anniversario dalla messa in onda di Friends, Cali Sheldon, una delle due attrici che dava il volto alla piccola Emma Geller Green, ricorda i tempi delle riprese del celebre show con delle foto su Instagram.

Tra le tante curiosità e i numerosi retroscena di cui abbiamo parlato in questi giorni, grazie anche ai festeggiamenti per i venticinque anni della serie tv, forse non tutti sono al corrente del fatto che la bimba figlia di Ross (David Scwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston) in Friends, Emma, fosse in realtà interpretata da due attrici, le gemelle Cali e Noelle Sheldon.

Una delle due ragazze, Cali, ha deciso di commemorare l'avvenimento sui social condividendo su Instagram delle foto risalenti al dietro le quinte del set, in cui era assieme ai membri femminili del cast.

"Dove tutto ebbe inizio... #friends25 ❤️" ha scritto nella caption di accompagnamento alla prima, che la vede protagonista assieme a Rachel, Monica (Courteney Cox) e Phoebe (Lisa Kudrow), e "Mamma 🥰 (pt 2) #friends25" nella seconda, in cui è presente solo la Aniston.

Uno dei tanti throwback che cast e fan stanno condividendo in questi giorni in onore della storica serie, andata in onda per la prima volta su NBC nel 1994 e composta da be 236 episodi, come la foto pubblicata dai sei protagonisti.