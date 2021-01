Call me Kat, Mayim Bialik ammette: 'Stupita che Jim Parsons voglia lavorare ancora con me'

La coppia Sheldon-Amy di The Big Bang Theory si è ricomposta grazie a Call me Kat: Jim Parsons produce infatti la nuova serie, basata sulla sitcom britannica Miranda, e Mayim Bialik ne è la protagonista. Lo show ha debuttato con successo su Fox, e l'attrice divenuta famosa nel ruolo di Amy Farrah Fowler ha raccontato un simpatico retroscena.

Intervenuta al podcast Watch With Us di Us Weekly, Mayim Bialik si è detta sorpresa che Jim Parsons l'abbia cercata e scelta per il ruolo della protagonista in Call me Kat: credeva infatti che l'ex interprete di Sheldon Cooper ne avesse abbastanza di lavorare con lei.

"Quando Jim me ne ha parlato, ho pensato che stesse solo chiedendo la mia opinione, poiché siamo amici e abbiamo gusti molto simili" ha spiegato. "Io dicevo: Sembra fantastico. Penso che sia davvero una grande idea! E lui mi ha risposto: No, Mayim. Te ne parlo perché voglio che tu la interpreti."

A quel punto, ha continuato Mayim Bialik, "Sono rimasta totalmente scioccata dal fatto che Jim Parsons volesse ancora lavorare con me. Penso di essere molto fastidiosa, ma a quanto pare per lui non sono così fastidiosa come penso, perché voleva lavorare con me!"

In Call me Kat, Bialik interpreta una donna di 39 anni che cerca di dimostrare di essere felice di essere single. Kat lascia il suo lavoro di docente e usa i soldi che i suoi genitori avevano messo da parte per il suo matrimonio per aprire un cat café.