Call me Kat, la serie con Mayim Bialik torna per la stagione 2: ecco la data di uscita

Dopo aver interpretato Amy in The Big Bang Theory, Mayim Bialik si è rimessa in gioco con una nuova sitcom da protagonista, Call me Kat. Dopo il debutto all'inizio di quest'anno, la serie tornerà per la seconda stagione, che andrà in onda su Fox a partire da domenica 9 gennaio 2022.

Mayim Bialik, che ha raccontato in questi giorni una vecchia lite con Neil Patrick Harris, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la locandina della nuova stagione di Call me Kat. "La gang tornerà nel 2022" ha scritto nella didascalia, come possiamo vedere anche in calce alla notizia. "Siete pronti?"

Con Call me Kat Mayim Bialik lavora con Jim Parsons dopo The Big Bang Theory. L'interprete di Sheldon è infatti produttore della serie, basata sulla sitcom britannica Miranda con Miranda Hart, Tom Ellis e Sarah Hadland. La protagonista, interpretata dall'ex Amy Farrah Fowler, è una donna che ha lasciato il suo lavoro di docente dell'Università di Louisville e spende i soldi che i suoi genitori avevano messo da parte per il suo matrimonio per aprire un cat-cafè. Attraverso il suo successo, cerca di far capire alla sua famiglia che non ha bisogno di un uomo per condurre una vita felice e appagante.

"Siamo entusiasti di rinnovare Call Me Kat e di far tornare Mayim Bialik, Cheyenne Jackson, Kyla Pratt e tutti gli altri per la seconda stagione" ha detto qualche tempo fa Michael Thorn, dirigente di Fox Entertainment. "Insieme, condividono una chimica vincente che noi e gli spettatori adoriamo."