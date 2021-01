Call Me Kat: Ottimo inizio per lo show di Mayim Bialik, attrice di The Big Bang Theory

La nuova serie di Mayim Bialik intitolata Call Me Kat è andata in onda nelle scorse ore, ricevendo subito un ottimo responso di pubblico per lo show in cui è protagonista l'attrice presente nel cast di The Big Bang Theory.

Lo scorso 3 gennaio è andato in onda il primo episodio di Call Me Kat, ispirata alla serie britannica intitolata Miranda. Mayim Bialik è la protagonista dello show ed interpreta una donna di 39 anni che lavora per l'università di Louisville. Di fronte all'insistenza dei suoi genitori, che vorrebbero che lei si sposasse, Kat decide di lasciare il suo lavoro e di usare i suoi risparmi per aprire un neko café. Insieme a lei troviamo gli attori Julian Grant, Swoosie Kurtz, Kyla Pratt, Cheyenne Jackson e Leslie Jordan.

Come dicevamo, la prima puntata ha riscosso un discreto successo, raggiungendo la cifra di oltre 5,4 milioni di spettatori, diventando in breve tempo il programma più visto non legato alla NFL. Gli episodi successivi invece andranno in onda ogni giovedì, a partire dal prossimo 7 gennaio.

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sullo show, tra cui una data di uscita nel mercato italiano, vi segnaliamo questa interessante intervista alla protagonista di Call Me Kat.