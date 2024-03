Call my agent 2: le anticipazioni sui nuovi episodi con Gabriele Muccino e Valeria Golino

Dopo il trailer di Call my agent 2, è tutto pronto per la premiere della seconda stagione dell'acclamata serie tv di Sky: i primi due episodi avranno due ospiti d'eccezione, ovvero l'attrice Valeria Golino e il regista Gabriele Muccino.

Nella prima puntata la CMA, l’immaginaria agenzia di spettacolo raccontata dalla serie, è sotto attacco: dopo il gigantesco flop di critica di Bastianazzo, opera prima che doveva essere in grado di lanciare nel firmamento del cinema italiano la stella degli eccentrici Cugini Pigna, ai soci della CMA non è più consentito sbagliare. Ma non c’è tempo per autocommiserarsi, perché Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi sono in agenzia per cominciare i preparativi per un nuovo lungometraggio “a scatola chiusa”: il casting director Francesco Vedovati, regista del misterioso film, vuole infatti che scoprano la sceneggiatura di giorno in giorno, senza leggere nulla prima delle riprese.

Nel frattempo, proprio quando sembra che non possa andare peggio di così, arriva Gabriele Muccino con un nuovo progetto per l’agenzia, che implicherà un licenziamento e un drastico cambio di registro per la CMA. Intanto Gian Marco Tognazzi è su tutte le furie, incastrato com’è in un ruolo un po’ troppo “ingombrante”. E a proposito di attori rimasti incastrati, Corrado Guzzanti è ancora ostaggio di Luana Pericoli (Emanuela Fanelli) e del suo documentario biopic…

Insomma la CMA riapre i battenti e ce ne saranno di cotte e di crude per tutti quanti: la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent andrà in onda da domani 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con due nuovi episodi a settimana.

