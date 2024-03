Call my agent 2: tutta sulla trama dei nuovi episodi della serie tv Sky

I nuovi episodi di Call my agent, la cui seconda stagione è disponibile su Sky e in streaming su NOW, hanno visto come guest star le attrici Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi e il regista Gabriele Muccino.

Nel primo episodio della nuova stagione, Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi sono alla CMA, la loro agenzia, per cominciare i preparativi per un nuovo lungometraggio a scatola chiusa. In nome della loro amicizia con Francesco Vedovati, noto casting director e regista del progetto, hanno infatti deciso di partecipare a “Le amiche dello sposo”, un film di cui scopriranno la sceneggiatura giorno per giorno, direttamente sul set. Forse però, almeno i loro agenti avrebbero dovuto dare un’occhiata al copione prima della firma del contratto. Il risultato? Il film si rivelerà un pastiche improbabile e insieme irresistibile, in cui le due amatissime Valerie finiranno, senza troppa convinzione, a ballare in pieno stile Bollywood.

Nella seconda puntata, invece, la Claudio Maiorana Agency, l’immaginaria agenzia di spettacolo al centro della serie, diventa la GMA, la Gabriele Muccino Agency, col celebre regista intenzionato a dare uno scossone alla “sua” nuova agenzia. Fra un passaggio di proprietà imprevisto e qualche progetto più rischioso del giusto, l’agenzia si ritrova così catapultata sul set del nuovo progetto di Muccino, “L’ultimo Benso”, con Gian Marco Tognazzi nei panni niente meno che di Camillo Benso, conte di Cavour.

Call My Agent – Italia tornerà tutti i venerdì con due nuovi episodi, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Per altri contenuti guardate il trailer di Call my agent 2.