Call my agent: cosa c'entra Christopher Nolan con la serie tv di Sky?!

Dopo gli episodi con Gabriele Muccino e Valeria Golino, questa settimana la seconda stagione di Call my agent 2 torna in esclusiva su Sky e in streaming u NOW con due nuove puntate, una delle quali riguarderà anche...il regista Premio Oscar Christopher Nolan.

Grazie alle anticipazioni sugli episodi 3 e 4 di Call my agent 2, infatti, sappiamo che a mettere a dura prova gli agenti della CMA nella terza puntata della nuova stagione sarà l'attore Claudio Santamaria, disposto a tutto pur di ottenere il ruolo di Giordano Bruno in un importante film internazionale diretto addirittura da Christopher Nolan: pr riuscire a convincere i produttori americani di essere il volto giusto l’unica strada è un radicale cambio di immagine, da family man a bad guy.

Nel frattempo, per le riprese del suo documentario biopic, insieme a un esausto Corrado Guzzanti Luana Pericoli si cimenterà nella rilettura tutta da ridere di una scena cult del capolavoro di Vittorio De Sica Ieri, oggi, domani, quella dell’immortale striptease di Sophia Loren dinanzi a Marcello Mastroianni. Intanto Lea combatte fra la sua vita privata movimentata da un nuovo incontro e un non meno movimentato pressday con Serena Rossi e Davide Devenuto. Nel quarto episodio, infatti, la coppia di attori, in occasione di un junket per la promozione del loro prossimo film, a causa di alcune domande “scomode” sfioreranno la crisi di coppia richiedendo un intervento immediato degli agenti della CMA.

Per altri contenuti guardate il trailer di Call my agent 2.

