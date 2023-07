Call My Agent, anche Elodie e Claudio Santamaria tra i protagonisti della seconda stagione

La prima stagione di Call My Agent - Italia si è rivelata un esperimento decisamente riuscito: al netto di un po' di alti e bassi, la serie ha goduto di un'accoglienza più che buona da parte di pubblico e critica, al punto da convincere Sky a puntarci ancora una volta per una seconda stagione altrettanto ricca di star.

Nell'ambito dell'evento che Sky ha tenuto in mattinata per celebrare i suoi primi 20 anni in Italia, infatti, l'emittente ha presentato la seconda stagione dell'adattamento dello show francese, svelandoci anche i nomi dei personaggi famosi a cui dovranno badare gli agenti interpretati ancora una volta da Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze ed Emanuela Fanelli.

Ad apparire nei panni di loro stessi saranno invece stavolta Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie, Sabrina Impacciatore e Gianmarco Tognazzi, che andranno quindi a raccogliere il testimone dei vari Corrado Guzzanti, Matilda De Angelis, Paolo Sorrentino, Stefano Accorsi, Alberto Angela, Pierfrancesco Favino e così via.

Un cast che sembra promettere decisamente bene per una serie che in Italia ha subito avuto modo di piantare radici che potrebbero diventare sempre più solide. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Call My Agent - Italia.