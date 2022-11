Call my agent: Italia, trailer per la nuova serie italiana di Sky con Stefano Accorsi

Si mostra oggi nelle immagini del teaser ufficiale Call my agent - Italia, l’attesissima serie tv remake del cult francese Dix pour cent in arrivo da gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Una serie Sky Original in sei episodi prodotta da Sky Studios e Palomar e scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero, Studio Battaglia), per la regia di Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi), che racconta le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz.

Nella versione italiana, infatti, l’agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino.

Call my agent - Italia arriverà a gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Per vedere il trailer cliccate il link della fonte qui sotto.