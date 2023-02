Call my agent: su Sky gli ultimi due episodi, ecco chi apparirà come guest star

La nuova serie Sky Call my agent giunge a conclusione con gli ultimi due episodi, che saranno disponibili da oggi 3 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Nei nuovi episodi, diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan (il quinto, in particolare, in collaborazione con Federico Baccomo), Stefano Accorsi pare irrefrenabile: eclettico e sempre pronto a mettersi alla prova, si dice persino disposto a inscenare un Romeo e Giulietta a patto però che sia lui ad interpretare entrambi i ruoli! Stargli dietro si fa ancora più complicato quando le riprese su due set si accavallano. Ma non si tratta solo di un problema di orari. In ballo c’è un contratto d’esclusiva, e solo un gioco di squadra tra agenti della CMA saprà aiutarlo a giostrarsi, senza farsi scoprire, tra una produzione svedese e un biopic firmato Giorgio Diritti; fra i camei del quinto episodio nientemeno che Luciano Ligabue.

Il sesto episodio vedrà invece protagonista Corrado Guzzanti, che continua a cestinare tutte le proposte di Elvira, la sua agente. Non risponde mai alle chiamate e si mostra refrattario a ogni offerta perché, dice, si sta dedicando a progetti personali. Fino a quando però il destino non lo mette sulla strada di Luana Pericoli (Emanuela Fanelli), la più “eccentrica” attrice rappresentata dall’agenzia – la “purosangue”, per sua stessa definizione. Sarà lei ad incastrarlo in un progetto internazionale: nessuno ci crede, ma Tarantino vuole la Pericoli, e la Pericoli vuole Corrado Guzzanti. Il suo nome oramai è stato fatto e indietro non si torna. Anche se forse a convincerlo a firmare è soltanto un’ipotetica ma imminente fine del mondo.

A interpretare gli agenti della CMA Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi, ancora alle prese con le tragicomiche problematiche dei loro assistiti. Accanto a loro gli assistenti interpretati da Paola Buratto, Sara Lazzaro e Francesco Russo. Insieme a Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, e a Emanuela Fanelli in quello di una delle più “stravaganti” attrici rappresentate dall’agenzia, Luana Pericoli.

Ricordiamo che nei precedenti episodi di Call my agent è apparsa anche Matilda De Angelis: le puntate sono disponibile su Sky on demand e in streaming su NOW.