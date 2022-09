The Boys: Karen Fukuhara compare nel trailer del nuovo videogioco Callisto Protocol

L'ultimo macabro trailer di The Callisto Protocol ci offre il primo sguardo a Karen Fukuhara di The Boys, co-protagonista del gioco horror fantascientifico insieme a Josh Duhamel. Callisto Protocol è noto soprattutto per il gore e la violenza, e non sorprende se si considera che lo sviluppo è guidato dal co-creatore di Dead Space Glen Schofield.

Karen Fukuhara, nota per il ruolo di Kimiko in The Boys, è co-protagonista insieme a Josh Duhamel dell'ultimo cruento trailer di The Callisto Protocol sul canale YouTube di Striking Distance Studios. Il video non solo offre il primo sguardo al personaggio di Fukuhara in azione, ma evidenzia anche il mistero principale del gioco horror fantascientifico.

I giocatori dovranno scoprire l'orribile verità che si cela dietro la prigione Black Iron, la struttura di massima sicurezza situata sulla luna Callisto di Giove (che non è più collegata all'universo di PUBG). La prigione è stata invasa da mostri terrificanti, proprio come le ambientazioni del franchise Dead Space. Il trailer si concentra ancora una volta sui combattimenti raccapriccianti e sulle animazioni di morte, enfatizzando l'azione in mischia nei combattimenti ravvicinati con i nuovi terrori del gioco.

L'ultima aggiunta al cast di The Callisto Protocol è un segno promettente per la narrazione del gioco, anche se gli sviluppatori continuano a concentrarsi pesantemente sul combattimento viscerale del survival horror. Con ogni trailer, il livello di brutalità e violenza raggiunge nuove vette, man mano che vengono rivelati altri contenuti del gameplay. Al Summer Game Fest, Glen Schofield ha presentato la prima demo di Callisto Protocol, eccezionalmente cruenta e quindi probabilmente interessante per gli appassionati del genere e i fan di Dead Space.

Parlando ai microfoni di Gamereactor.eu, Glen Schofield, padre della saga di Dead Space, ha inoltre rivelato che le aree segrete di The Callisto Protocol saranno molteplici, e permetteranno di arricchire l'esperienza di gioco (soprattutto) dal punto di vista narrativo grazie alla presenza di supporti come registrazioni e annotazioni. Si tratterà di un'esperienza 'davvero inquietante'.

Tornando alla serie Prime Video in cui recita Fukuhara, le riprese di The Boys 4 sono in corso.