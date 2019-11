In calo gli ascolti dei due show di punta dell'Arrowverse, Arrow e The Flash

Principesse vs. Supereroi. La Sirenetta Live! batte Arrow e The Flash nella lotta di ascolti tra network, facendo registrare alcuni tra i rating più bassi per le due serie dell'Arrowverse.

Questa settimana, la regina degli ascolti del martedì sera in terra americana è sta la ABC, grazie a La Sirenetta Live!, il musical ibrido tra animazione e live action con protagonista Auli'i Carvalho.

Oltre ad essere il programma più visto dalla fascia di pubblico che va dai 18 ai 49 anni, ha registrato uno 2.6 di rating, con più di 9.5 milioni di spettatori.

Ariel ha dunque sbaragliato la concorrenza, che vedeva tra i suoi ranghi anche due dei nostri supereroi preferiti: Green Arrow e Flash.

I due show targati The CW hanno invece portato a casa dei risultati ai minimi storici in fatto di share: The Flash ha avuto una media di 1.2 milioni di spettatori e uno 0.4 di rating, mentre Arrow è sceso addirittura a uno 0.2 di rating, con un totale di 620.000 spettatori.

Visto anche il recente calo di spettatori di Supergirl, la terza beniamina del DCTV, un pochino di preoccupazione ai piani alti del network sarebbe più che legittima, anche se con l'arrivo del mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, siamo sicuri che i numeri torneranno a sorridere agli eroi dell'Arrowverse.