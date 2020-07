Cambiamenti in vista per Pechino Express, via anche Costantino Della Gherardesca?

Pechino Express è il famosissimo adventure game che dal 2012 va in onda su Rai 2 ma, a partire da quest'anno molte cose cambieranno. Il reality show in cui coppie di concorrenti famosi e non, si sfidano in giro per il mondo provvisti solo di uno piccolo zaino ed un euro al giorno per la sopravvivenza, subirà in primis un cambiamento di rete.

Lo scorso 21 luglio è stato infatti ufficializzato il suo passaggio a Sky Uno. Il colosso televisivo a pagamento ha deciso di optare per una vera e propria rivoluzione del programma, cambiandone in primis il nome. Si passerà in fatti da Pechino Express a Pekin Express, riprendendo quello che è il nome originale del format.

Numerosi dubbi sono anche relativi alla conduzione. Per il momento Costantino Della Gherardesca non sarebbe stato ancora riconfermato e in riferimento a ciò l'istrionico conduttore che sarà impegnato con la prossima edizione di Ballando con le Stelle ha detto:

"Sono molto legato a Pechino, per ovvi motivi. Detto questo sono solo un conduttore ed autore e non un direttore di rete. Vedremo cosa mi riserverà il destino, tra emergenze Covid ed editori".

Secondo alcune indiscrezioni, la rete starebbe già ragionando su due nuovi conduttori, già da tempo molto apprezzati da Sky. Parliamo infatti di Lodovica Comello alla guida da diverso tempo di Italia's got Talent e, Alessandro Cattelan volto notissimo di X-Factor e il suo programma E poi c'è Cattelan.

Tra gli altri cambiamenti televisivi ricordiamo la mancata conferma di Io e Te di Diaco e l'addio di Pardo a Tiki Taka. Insomma la prossima sarà una stagione piena di novità.