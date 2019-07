Un 'grande cambiamento' porterà Fear The Walikng Dead verso la stagione 6

Nella seconda parte della quinta stagione di Fear The Walking Dead ci sarà un grande cambiamento che porterà l'Universo Walking Dead a "espandersi in grande stile" e introdurrà alla sesta stagione, recentemente annunciata. Lo hanno rivelato gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg al San Diego Comic-Con.

"Senza anticipare troppo" ha detto Chambliss, "il mondo si espanderà e quando arriveremo alla fine della stagione, questo scuoterà fino in fondo l'intero gruppo e cambierà davvero la serie in un modo che ci proietterà verso la sesta stagione, in un modo davvero grandioso."

Lo showrunner ha poi continuato il discorso, spiegando che "ci impegniamo costantemente per cambiare e reinventare Fear The Walikng Dead. Così, non appena tutti pensano di aver capito cosa stiamo facendo, cambiamo le carte in tavola. Continuerà così per tutta la quinta stagione, e alla fine ci sarà davvero un grosso cambiamento."

Se è impossibile ipotizzare concretamente qualcosa a partire da queste parole, è certo anche che i fan inizieranno presto - se non l'hanno già fatto - a far circolare le loro teorie.

"Vediamo davvero la stagione 5 come una grande storia epica" ha aggiunto Goldberg, "ma come vedrete se continuerete a guardare, tutto si sviluppa verso un finale che imposta il carattere di quella che sarà la sesta stagione, e che stiamo pianificando già da un po'."

La quinta stagione di Fear The Walking Dead riprenderà su AMC l'11 agosto con il nono episodio (guarda qui il promo). Nelle prossime puntate potrebbe esserci il ritorno di uno dei personaggi principali.