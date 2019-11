Un grande cambiamento dello status quo nella premiere di Rick and Morty 4

Quasi precisamente due anni dopo il finale della terza stagione di Rick and Morty, la scorsa domenica è andata in onda su Adult Swim in territorio Americano la premiere della quarta stagione della serie creata da Dan Harmon e Justin Roiland, intitolata Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat, che ha mostrato un netto cambiamento dello status quo.

Quale sarebbe questo cambiamento? Forse non tutti ci avete fatto caso, ma dal 2013 ad oggi nonno Rick ha sempre obbligato o convinto con dei sotterfugi particolari il nipote Morty a partecipare alle avventure in giro per il multiverso della serie, tra spazio e realtà parallele, mettendolo sempre e costantemente in pericoloso, anche contro la sua volontà. Più di una volta, infatti, ci sono stati screzi per questo motivo e Morty ha subito più di un crollo psicologico, nel totale disinteresse di Rick... almeno fino a questo momento (anche se bisogna ammettere che è la sua troppa sicurezza a farlo restare tanto calmo).



Nel momento di partire per la nuova avventure, così, quando Rick esclama "andiamo Morty", Beth e Jerry lo fermano e interviene la figlia gli dice: "Papà, adesso non facciamo più così. Facciamo le cose in modo diverso". Scontroso, Rick stringe dunque i denti e chiede a Morty se gli va di unirsi a questa nuova avventura. Il fatto è poi che nel bel mezzo dalla missione di recupero dei Cristalli della Morte, Rick si comporta in modo molto più avventato e spericolato del solito, perché contrario alla regola imposta dalla famiglia.



Chissà come continuerà questa faccenda.