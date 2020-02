Cambio di conduzione a Striscia la Notizia: arriva l'ex Amici Francesca Manzini

Cambio di guardia per Striscia la Notizia. Dietro al bancone più popolare della tv italiana, infatti, si siederà presto Francesca Manzini. Ad annunciarlo la stessa ex concorrente di Amici Celebrities, Francesca Manzini, che nella settimana dal 2 al 7 marzo condurrà il tg satirico insieme a Gerry Scotti, al posto di Ficarra e Picone.

I due comici siciliani torneranno alla guida del programma nella settimana successiva, dal 9 Marzo.

Per la Manzini si è trattata di una sorpresa, ed in una dichiarazione rilasciata poco dopo l'annuncio ha rivelato che "ho pensato fosse uno scherzo. Non appena l'ho saputo ho subito chiamato il mio fidanzato Juan per dirgli tutto".

L'attrice classe 1990 nelle ultime settimana è stata protagonista del deepfake di Mara Vanier, mentre in passato ha condotto Enjoy - Ridere Fa Bene che non ha registrato gli ascolti sperati ed è stato declassato in seconda serata.

La conduttrice ha espresso tutta la sua felicità anche su Twitter: "signori! ancora non ci credo, sarò la nuova conduttrice di striscia la notizia dal 2 al 7 Marzo in compagnia del grande Gerry Scotti".

A lei il non facile compito di portare un pò di freschezza in uno dei programmi più amati della TV italiana, ma che di recente ha perso la battaglia degli ascolti contro I Soliti Ignoti di Amadeus, complice anche Sanremo 2020.