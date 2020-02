Cambio di data e di location per le riprese di Moon Knight?

Continuano a susseguirsi i rumor riguardanti i lavori di produzione di Moon Knight, una delle serie Marvel che sarà disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming Disney+.

Le prime voci sull'inizio delle riprese di Moon Knight facevano riferimento al mese di Agosto, che avrebbero portato quindi a un probabile debutto della serie già nel corso del 2020, facendo così compagnia a Loki e WandaVision.

L'ultima indiscrezione, però, proveniente dal portale Geeks WorldWide, sembra cambiare le carte in tavole: le riprese sarebbero state spostate al mese di novembre, mentre come location non si parla dei Pinewood Studios in UK, ma dei Pinewood Studios in Atlanta, come affermato da un precedente rumor a proposito di alcune riprese di Moon Knight negli Stati Uniti.

La serie Marvel è incentrata sul personaggio di su Marc Spector, un ex agente della CIA ridotto in fin di vita dal terrorista Bushamn. Una volta salvato dal Dio egizio della luna, Khonsu, l'uomo si vendicherà di Bushamn, diventando così Il Cavaliere della Luna.

Alla realizzazione dello show prenderà parte anche Beau DeMayo, lo sceneggiatore di The Witcher, la serie Netflix adattamento dei romanzi dello scrittore Andrzej Sapkowski, che affiancherà Jeremy Slater. Moon Knight, infine, dovrebbe essere disponibile nel corso del 2021 sulla piattaforma Disney+, con quest'ultima che farà il suo esordio in Italia il prossimo 24 marzo.