Cambio di look per Victoria Pedretti star della serie You

Nella seconda stagione della serie TV You, disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix, l'abbiamo vista interpretare il personaggio di Love Quinn. In una recente apparizione l'attrice Victoria Pedretti si è mostrata con un look completamente diverso da quello a cui eravamo abituati.

Durante i dieci episodi che compongono l'ultima stagione dello show del colosso dello streaming, abbiamo potuto ammirarla con il suo consueto colore di capelli castano. Pedretti, però, ha cambiato decisamente look mostrando un nuovo look caratterizzato dal colore biondo.

Le foto dell'attrice - che potete visionare nel link alla fonte in calce all'articolo - sono state rese pubbliche durante la sua partecipazione alla Parigi Fashion Week dello scorso 3 marzo, in compagnia delle attrici Emma Corrin (The Crown) e Lucy Hale (Pretty Little Liars).

Si tratta di un cambio di look che potrebbe riguardare anche il suo personaggio all'interno della serie Netflix? Victoria Pedretti, protagonista della seconda stagione insieme al collega Penn Badgley nel ruolo di Will Bettelheim, è apparsa anche come uno dei personaggi principali nell'acclamata serie horror The Haunting of Hill House.

Vi ricordiamo che dopo l'annuncio del rinnovo di You per una terza stagione, l'attrice tornerà a vestire i panni di Love Quinn, con i lavori per la realizzazione dei nuovi episodi che sono già iniziati come confermato dalle dichiarazioni della showrunner di You.