Cambio di programmazione e canale per Pressing: le novità della nuova edizione

Importanti novità per Pressing, il programma di approfondimento sportivo di Mediaset condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini, che tornerà in onda domenica 12 Settembre per commentare la giornata di Serie A con tante modifiche.

La più importante riguarda la collocazione a livello di canale: Pressing infatti tornerà sempre in prima serata ma su Italia 1. Abbandonato quindi Rete 4: il Biscione ha deciso di spostare il programma sulla rete più giovane tra quelle generaliste.

DavideMaggio riferisce anche che i responsabili starebbero anche facendo le valutazioni del caso sull'orario: per il momento è confermato il prime time, ma evidentemente non sono da escludere novità.

Nella prima serata ci saranno Alessio Tacchinardi, Riccardo Ferri e Federica Fontana, a cui si aggiungerà Radja Nanggolan, centrocampista dell'Anversa nonchè ex calciatore di Cagliari, Roma ed Inter, l'attore Salvatore Esposito, Piero Chiambretti, Gene Gnocchi ed i giornalisti Mario Sconcerti e Giampiero Boniperti.

Il blog riferisce che "il passaggio del programma a Italia1 arriva dopo giornate frenetiche in cui, stando a quanto ci risulta, tra le incertezze si è ragionato a lungo sulla decisione, arrivata poi solo all’ultimo. In un primo momento, infatti, una delle ipotesi al vaglio (poi accantonata) era stata quella di spostare Pressing in seconda serata su Rete4".

Per tutte le informazioni sulla programmazione televisiva della terza giornata di Serie A. Di recente Mediaset ha anche annunciato le partite di Champions League che trasmetterà su Canale 5.