Cambio a Striscia la Notizia: da stasera arrivano Gerry Scotti e Francesca Manzini

Cambio di conduzione per Striscia la Notizia. Come ampiamente preannunciato, da questa sera lunedì 2 Marzo 2020 dietro il bancone del TG satirico di Canale 5 non ci saranno più Ficarra e Picone, ma due nuovi conduttori.

Si tratta di Gerry Scotti e dell'imitatrice Francesca Manzini. I due resteranno al timone del programma, in onda alle 20:35 sulla rete ammiraglia di Mediaset, per una settimana.

In un comunicato diffuso dalla produzione, Scotti si è detto felice di tornare a Striscia la Notizia: "tornare dietro il bancone di Striscia, per me, è sempre come tornare a casa. Dalla mia prima conduzione, sono ben 23 anni che entro nelle case degli italiani alla guida del prestigioso tg satirico. E' l'augurio che rivolgo anche a Francesca Manzini che proverà il brivido dell'esordio, lunedì sera, al mio fianco".

La Manzini aveva già espresso il proprio entusiasmo per essere stata scelta da Striscia La Notizia, al punto che in un'intervista ha affermato che "ho pensato fosse uno scherzo". Anche su Twitter non ha nascosto il suo entusiasmo, con un tweet ripreso da migliaia di fan.

L'imitatrice e comica però è già un volto noto ai fan di Striscia La Notizia, grazie alla sua imitazione di Mara Venier nella rubrica dedicata ai deepfake.

Sempre restando in tema di modifiche di Mediaset, è cambiata anche la programmazione del GF Vip.