Il cameo di Tom Welling in Crisi è stato approvato fin da subito dall'attore di Smallville

Crisi sulle Terre Infinite è stato il più grande evento dell'Arrowverse finora, e parte del merito va agli illustri camei che hanno arricchito lo show. Quello di Tom Welling, ci tiene a ribadire il produttore dell'Arrowverse Marc Guggenheim, è stato approvato fin da subito dall'attore e dal resto degli addetti ai lavori.

Gioia e tripudio da parte dei fan quando è stato annunciato il ritorno di Tom Welling come Clark Kent ed Erica Durance come Lois Lane in Crisi sulle Terre Infinite; ma grande sorpresa quando si è scoperto il ruolo di Clark e Lois di Smallville nel crossover dell'Arrowverse.

Tra le più discusse delle apparizioni, dato che i fan si aspettavano di vedere l'eroe in costume, mentre questi ha piuttosto rinunciato ai suoi poteri per stare con la famiglia, lo showrunner del crossover Marc Guggenheim ha voluto nuovamente ribadire come l'idea sia sempre stata quella, ma non solo: Tom Welling sarebbe stato tra i suoi più grandi sostenitori.

"L'idea che Clark rinunciasse ai suoi poteri per poter avere quel tipo di vita è qualcosa che risuonava davvero con tutti noi. E credo che fosse qualcosa che ha trovato davvero il favore Tom [Welling]. Semplicemente, ha senso" ha spiegato il produttore/sceneggiatore durante il Fake Nerd Podcast.

"Volevamo davvero raccontare agli spettatori che la promessa fatta in Smallville 'Clark diventerà Superman'... Volevamo rendere chiaro il fatto che fosse accaduto. Che Clark fosse diventato Superman, e che avesse avuto grandi avventure. Ma anche che tutto ciò sarebbe stato lasciato alla loro immaginazione".

E in effetti, anche Tom aveva affermato qualcosa di simile in precedenza, spiegando come probabilmente non avrebbe neanche accettato di tornare se gli fosse stato proposto di indossare il costume...

