Cameron Boyce, l'attore scomparso ritorna nel trailer di Paradise City

La scomparsa di Cameron Boyce ha sconvolto il pubblico, che lo aveva apprezzato in Descendants. Ora potremo rivederlo per l'ultima volta nella serie Paradise City.

La serie sarà incentrata sulla vita di una rock star, tra musica a tutto volume, pessime scelte di vita e amore per l'occulto. Come è possibile vedere nel trailer, l'atmosfera è decisamente cupa e la produzione si propone di esplorare tematiche drammatiche approfondendo i lati più oscuri dei vari personaggi.

Nel post su Instagram dall'account ufficiale della serie è possibile leggere: " Cameron Boyce interpreta il personaggio principale "Simon" in tutti e otto gli episodi della prima stagione di Paradise City. Le riprese sono state effettuate pochi mesi prima della sua tragica scomparsa. Ci ha regalato un'incredibile performance come giovane musicista, leader di un gruppo e manager autodidatta nel business della musica. Cameron era davvero uno spettacolare talento ".

La serie vedrà l'attore come uno dei personaggi chiave della prima stagione, e ciò costituirà quindi il suo ultimo grande addio. I produttori hanno fatto sapere che una parte dei proventi ricavati dalla serie verrà devoluta all'associazione The Cameron Boyce Foundation. Non è chiaro cosa succederà se dovesse esserci una seconda stagione. Anche Disney ha voluto ricordare Boyce dopo la premiere di Descendants 3.