Cameron Cuffe poteva essere in Crisi sulle Terre Infinite?

Secondo alcune voci, in Crisi sulle Terre Infinite sarebbe dovuto apparire anche Cameron Cuffe, il Seg-El dello show prequel di SyFy da poco cancellato, Krypton.

Nell'Arrowverse, di questi tempi, c'è un via-vai davvero considerevole di personaggi, da fare (quasi) invidia al Marvel Cinematic Universe, grazie anche al mega-crossover in programma per questo inverno, Crisi sulle Terre Infinite.

E se la Crisi riunirà gli eroi di tutti gli show in onda su The CW, e non solo, vista la recentemente annunciata presenza degli attori di altre serie, come Tom Welling e Erica Durance (i Clark e Lois di Smallville) e il cast di Black Lightning, le possibilità che l'evento possa ospitare anche altri personaggi esterni all'Arrowverse (come il Superman di Routh) non fa che aumentare.

Ma secondo Comicbook, un nome potrebbe essere stato già escluso dalla lista: Cameron Cuffe, che nella serie prequel di SyFy, Krypton, interpreta Seg-El a.k.a. il nonno di Superman, avrebbe dovuto rifiutare un'apparizione nel crossover perchè impegnato sul set per le riprese di un film.

Stando a quanto riportato dal sito, l'attore sarebbe stato contattato dalla produzione, ma probabilmente anche a causa dei brevi tempi in cui si svolgono le riprese dello show, non avrebbe potuto confermare la sua disponibilità.

Se la notizia dovesse trovare conferma, sarebbe un vero peccato, sia per Cuffe - tra l'altro superfan di lunga data dei fumetti sui supereroi -, sia per noi, dato che non avremo modo di vedere Seg in azione nell'Arrowverse.

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.