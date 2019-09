Cameron Monaghan è interessato a un live-action su Hercules

Da Joker a... Hercules. Potrebbe essere questa la parabola di Cameron Monaghan, che dopo Gotham potrebbe prepararsi a fare un salto sul grande schermo, nei panni del celebre personaggio mitologico in un eventuale live-action Disney. Ma è davvero una possibilità reale?

L'attore sicuramente è in cerca di altri ruoli: già qualche tempo fa si propose per un ruolo in Venom, di Sony, sempre restando in ambito fumettistico-supereroistico. Stavolta non è lui a proporsi, ma una sua fan, che gli ha scritto su Twitter che il ruolo ideale per lui sarebbe proprio quello di Hercules, qualora Disney decidesse di riproporre anche quel classico, e la risposta dell'attore è stata positiva.

Al momento però non sembrano esserci piani per un live-action di Hercules, ma mai dire mai. Disney infatti sembra aver trovato la formula magica per il successo sicuro, dati gli ottimi risultati ai botteghini dei rifacimenti dei suoi film storici, e mentre sembra sia addirittura in corso un dialogo per un eventuale sequel di Aladdin, non è difficile immaginare che anche Hercules prima o poi possa ricevere il trattamento live-action.

Voi che ne pensate? Ce lo vedreste bene Monaghan nei panni del celebre eroe, o preferite sia meglio che resti concentrato sul suo Joker di Gotham?