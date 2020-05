Camila Mendes, una nuova fiamma per la star di Riverdale?

Mentre i fan di Riverdale sono in attesa di notizie sulla quinta stagione, i vari protagonisti sono sempre al centro del gossip. Molto si è detto nelle scorse settimane sulla presunta crisi tra Cole Sprouse e Lili Reinhart, e adesso sotto i riflettori sembra esserci Camila Mendes.

L'attrice, che nella serie interpreta Veronica Lodge, ha concluso da pochi mesi la sua storia con Charles Melton, suo collega sul set di Riverdale. Lo scorso dicembre i due hanno infatti comunicato di aver preso di comune accordo la decisione di interrompere la relazione, per concentrarsi sui rispettivi progetti.

Da qualche settimana, Camila Mendes sembra avere in testa un altro ragazzo. O almeno, è stata fotografata più volte in compagnia della stessa persona. Si tratta di Grayson Vaughan, un giovane modello del quale per la verità si sa ben poco. I due sono stati visti sia insieme ad altri amici, sia a passeggio da soli per le strade di Los Angeles.

L'attrice non ha finora rilasciato dichiarazioni al riguardo, né fatto allusioni alla presunta storia sui suoi profili social. Per quanto riguarda la quinta stagione di Riverdale, invece, la notizia degli ultimi giorni è quella riguardante un salto temporale, che arriverà dopo i tre episodi che avrebbero dovuto chiudere la stagione 4, e che sono stati rimandati a causa del lockdown.