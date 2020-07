Camilla Mendes svela i suoi timori: 'Non voglio che Riverdale condizioni il mio futuro'

Camilla Mendes ha un grande timore, ovvero quello di restare bloccata nel ruolo di Veronica Lodge di Riverdale. Parliamoci chiaramente, non sono molti gli attori che riescono a scrollarsi di dosso l'etichetta del teen drama e a proseguire la propria carriera anche in età matura ma, non mancano di certo illustri esempi come Michelle Williams.

In una recente intervista la protagonista di Riverdale ha parlato proprio di questo problema, svelando le sue più intime paure per un ruolo che potrebbe intrappolarla senza concederle il salto di qualità sul grande schermo e nel farlo ha parlato anche del suo nuovo film intitolato Palm Springs .

"Penso che conti relativamente poco chi sei o cosa fai, se sei in una serie per adolescenti, ne resterai intrappolato per sempre" ha dichiarato Camila che poi ha aggiunto: "Ho visto un sacco di persone prima di me subire lo stesso trattamento. Penso che ci voglia un po' di tempo per superare il ruolo che ti ha dato successo e fare in modo che la gente ti percepisca diversamente, ma penso che questa cosa prima o poi possa cambiare".

La Mendes ha poi detto: "Non so se è per via dei social media e della possibilità di controllare la propria immagine o se per via delle piattaforme streaming ognuno può vedere ciò che preferisce ma, penso che la gente sia ora più aperta a percepire gli attori televisivi come attori seri, punto. Sta cambiando tutto, ma c'è sempre la possibilità di restare ingabbiati quando si interpreta lo stesso personaggio per anni“.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Camilla Mendes? Intanto una collega sembra aver trovato la sua strada oltre la serie, Lili Reinart di Riverdale sa sempre come far parlare di se con le sue foto mozzafiato sui social e rivelando interessanti particolari dellla sua beauty routine.