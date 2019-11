Ecco il cammeo di Elon Musk nell'ultimo episodio di Rick and Morty

Rick and Morty si sa, sono famosi per il loro umorismo molto spesso nonsense, o comunque totalmente randomico. Un ulteriore esempio di questa loro qualità è arrivato nell'ultimo episodio della serie, che ha visto un cammeo di Elon Musk.

Il milionario filantropo però non era presente in quanto sé stesso, ma come Elon Tusk, una sua versione alternativa in cui è dotato di zanne (tusk, per l'appunto) mostruose. Si tratta probabilmente anche di un riferimento al suo nome su Twitter, che per un po' di tempo era cambiato, divenendo proprio Elon Tusk.

Nell'episodio, Rick e Morty lo prelevano dalla sua fabbrica di automobili (che si chiama Tuskla, ovviamente), perché Rick aveva assemblato robot che è poi sfuggito al suo controllo, e per distruggerlo mette su una squadra formata dallo stesso Musk, un arciere ventriloquo, un fabbro e il grande ritorno di Mr. Poopybutthole, di cui vi avevamo parlato poco fa.

Se siete confusi sulla trama dell'episodio non possiamo biasimarvi, ma vi assicuriamo che è proprio quella. È un peccato che la puntata sia stata prodotta troppo tempo fa per inserire un riferimento al Cybertruck di Elon Musk, sarebbe stato un tempismo assolutamente perfetto, ma Musk è comunque l'uomo del momento, per cui va bene anche così.

Che ne pensate del suo cammeo in Rick and Morty?