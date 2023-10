Il camorrista, la serie tv italiana girata nel 1985: finalmente uscirà, dopo quasi 40 anni

Ci arriva conferma che Il camorrista - La serie di Giuseppe Tornatore sarà finalmente presentata in anteprima mondiale giovedì 26 ottobre in occasione della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, per quello che sarà un giorno storico per la televisione italiana.

La serie in cinque puntate, infatti, venne girata nel 1985 contestualmente alla realizzazione dell’omonimo film a suo tempo prodotto da Titanus Produzione e ReteItalia e uscito nelle sale nel 1986. Tuttavia, Il camorrista - La serie non è mai andata in onda, e dopo quasi quarant'anni di silenzio è pronta a tornare grazie ad una nuova rielaborazione prodotta da Titanus Production e RTI - Mediaset che sarà distribuita da Minerva Pictures. Il restauro è stato curato dallo stesso Tornatore: il pubblico della Festa del Cinema di Roma potrà assistere alla prima e alla quarta puntata, alle ore 19 nella Sala Sinopoli.

Giuseppe Tornatore, che in questi giorni ha conquistato Hollywood con il film Ennio, dedicato a Ennio Morricone, ha spiegato: “Curioso destino quello del mio primo film, Il camorrista. Pur di farlo, il produttore Goffredo Lombardo della Titanus mi propose di realizzarne anche una versione a puntate per la televisione. Un azzardo in anticipo sui tempi, eravamo nel 1985, la febbre della serialità era ancora lontana, ma grazie alla lungimiranza di Lombardo disponemmo del budget utile alla realizzazione del progetto. Girai dunque contemporaneamente sia il film destinato allo sfruttamento cinematografico tradizionale che le cinque puntate di un’ora ciascuna per la televisione. Purtroppo il film non ebbe vita facile a causa dei temi scottanti che trattava e sparì dalla circolazione poche settimane dopo l’uscita nelle sale. Scoraggiati, i distributori non mandarono mai in onda la serie televisiva, e i cinque episodi andarono smarriti nei magazzini dei materiali in 35mm. Oggi, dopo circa quarant’anni, grazie alla ripresa produttiva del glorioso marchio Titanus, quelle cinque ore sono riemerse dall’ombra e Guido Lombardo, insieme ai nuovi dirigenti, mi ha chiesto di restaurarle e rieditarle. Ho aderito volentieri all’impresa, che ha comportato una nuova scansione in 4k dei supporti originari, un’innovativa color correction, un prodigioso rifacimento del suono mono riconvertito in 5.1, e il resize in formato 16:9 dall’originale 1:33. Il montaggio è rimasto intatto ma con lievi alleggerimenti per ridurre la durata di ciascuna puntata a circa cinquantacinque minuti. Tornare a rimettere le mani in un progetto realizzato quando ero poco più che ragazzo è stata una vera emozione, perché vi ho ritrovato tutto l’impegno e l’entusiasmo che mi avevano avvicinato al mestiere del cinema”.

Curiosamente, qualche tempo fa è stato annunciato che il film Nuovo cinema paradiso diventerà una serie tv