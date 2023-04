Max, la campagna pubblicitaria è la più costosa di Warner Bros

Debutterà tra pochissimo MAX, il nuovo servizio di streaming di serie TV e film firmati Warner Bros e la campagna marketing non potrebbe andare più a gonfie vele di così.

Dopo l'ondata di tagli toccata Warner Bros. Discovery e HBO Max, è stato ufficialmente avviato il rebrand di Max, il nuovo servizio di streaming nato dalla collaborazione tra Warner Bros e Discovery. La campagna marketing sta registrando una spinta considerevole mentre Warner Bros parla già di una seconda occasione per il marchio.

La prima volta che Warner Bros e HBO hanno iniziato a sviluppare il lancio di un servizio di streaming, le due realtà hanno dovuto affrontare il coronavirus, evento epocale che ha stravolto le prospettive in un mercato gravemente colpito dalla pandemia. Dopo il debutto di HBO Max nel maggio 2020, a tre anni di distanza il servizio si è guadagnato un posto ai vertici dello streaming. Per il lancio di MAX la campagna marketing si prospetta come la più grande (e costosa) di tutta la storia dell'azienda.

“È molto raro avere la possibilità di avere una seconda prima impressione - afferma detto Pato Spagnoletto, CMO globale per WBD Streaming a Deadline - La campagna ha due fasi: il primo obiettivo è stuzzicare la curiosità del tipo 'Cos'è questa cosa? Non ne ho mai sentito parlare prima'. Quando ci avviciniamo al lancio, l'intento è qualcosa che molti marchi dimenticano di fare, specialmente nel nostro settore - sottolinea Spagnoletto - cioè costruire un legame un po' più emotivo con il marchio. Non il contenuto: il contenuto è sorprendente in sé e per sé e fa il suo peso giorno dopo giorno. Ma se vinceremo come marchio, faremo innamorare le persone del marchio tanto quanto lo sono i contenuti".

Un'altra importante cambiamento per il brand è la decisione di stravolgere la combinazione di colori dal viola al blu. Il colore era già legato a marchi esistenti come Warner Bros, Prime Video, Paramount+ e Disney+ ma il dirigente ha sottolineato come siano "tutti diversi gradienti di blu" in un ambiente di dispositivi connessi, smart TV o dispositivi mobili in cui distinguersi visivamente è fondamentale.

Non ci resta che attendere il lancio che avverrà il 23 maggio 2023.