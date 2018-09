Camping, Jennifer Garner e David Tennant nel trailer della nuova comedy HBO

È stato rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale dell'interessante Camping, nuova serie comedy targata HBO creata da Lena Dunham (Girls) e Jenni Konner che vedrà tra i protagonisti principali Jennifer Garner (Tuo, Simon) e David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones in tv).

La Dunham e la Konner figureranno anche come showrunner, sceneggiatrici e produttrici della prima stagione di otto episodi. La Garner sarà la protagonista principale nei panni di Kathryn Siddel-Bauers.

La serie si ispira alla controparte inglese creata invece da Julia Davis e ruota attorno al quarantacinquesimo compleanno di Walt (Tennant), per il quale la famiglia decide di andare fuori città, in campeggio.



Quello che però doveva essere un tranquillo weekend tra relax e divertimento viene minato dalla natura ossessiva e rabbiosa della moglie, Kathryn, che vuole mantenere il controllo di ogni cosa. Al campeggio si unisco anche la sorella mite e riservata di Kat, il suo ex-migliore amico e Tagalong, uno spirito libero alquanto eccentrico.



Camping vede nel cast anche Janicza Bravo, Arturo del Puerto, Brett Gelman, Juliette Lewis, Cheyenne Haynes e Ione Skye, per una premiere prevista sul canale HBO il prossimo 14 ottobre. Abbiamo visto recentemente Tennant nella seconda stagione di Jessica Jones di Netflix e Jennifer Garner in Tuo, Simon.