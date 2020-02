Camrus Johnson, interprete di Luke Fox in Batwoman, parla del futuro del suo personaggio

Il trailer di Batwoman ci ha fatto vedere cosa accadrà nella prossima puntata della serie, nel frattempo Camrus Johnson, attore che interpreta Luke Fox, ha rivelato quale sarà il futuro del suo personaggio dopo gli eventi dell'ultimo episodio.

Intervistato dalla testata online Entertainment Weekly, Camrus ha parlato degli effetti che "Take Your Choice" ha avuto sul suo personaggio, infatti abbiamo assistito alla morte di Beth Kane, morta per sbaglio invece di Alice a seguito di una scelta presa da Kate Kane: "Il fatto che Luke ha dovuto vedere qualcuno morire tra le sue braccia mi ha shockato. È la cosa più commovente che gli è successa in tutta la stagione, quindi sono andato un po' fuori. Anche il momento in cui Kate sceglie Beth invece di Alice è stato straziante. Penso che Rachel sia stata fantastica oggi, ma quando ho letto il copione ho capito che questa sarebbe stata la puntata più triste di tutte".

A seguito degli eventi di Crisi sulle Terre Infinite infatti Beth Kane è stata riportata in vita su Earth-Prime, ma la presenza in contemporanea di lei e di Alice metteva in pericolo tutto l'universo, per questo il personaggio interpretato da Ruby Rose ha dovuto fare una scelta molto difficile, ma il finale della puntata ha sconvolto del tutto i suoi piani.

