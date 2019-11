Camrus Johnson promette risposte sul sul destino di Lucius Fox nel Batwoman targato CW

In attesa della messa in onda del sesto episodio della prima stagione di Batwoman, intitolato "I'll Be Judge, I'll Be Jury", in una recente intervista rilasciata ai microfoni di TV Guide (ma anche a Entertainment Weekly, in separata sede), l'attore Camrus Johnson, interprete di Luke Fox, ha promesso ai fan delle risposte su Lucius Fox.

Nei fumetti ma anche nella varie iterazioni cinematografiche, Lucius Fox è da sempre la figura di riferimento per i gadget iper-tecnologici di Batman, curiosamente assente nella prima stagione di Batwoman, sostituito invece dal figlio Luke. Dal primo episodio finora, però, su Lucius non si è detto ancora nulla, lasciando perplessi i fan del Cavaliere Oscuro, ma Johnson rivela che le risposte sul destino del personaggio arriveranno presto. Anzi, prestissimo, proprio nel sesto episodio.



Dice l'attore: "Nel nuovo episodio finalmente si parlerà di Lucius Fox, dov'è stato, che fine ha fatto, rivelando inoltre che è morto già da un po' di tempo, ormai". TV Guide, che ha visto l'episodio, dice di non volere rivelare - ovviamente - i dettagli sulla morte di Lucius, ma aggiunge che il sesto episodio è particolarmente emozionante per Luke, dato che affronterà diversi fantasmi del suo passato e con dei sentimenti a lungo repressi.



A tal proposito, Johnson aggiunge: "È molto interessante poter finalmente vedere il lato emotivo di Luke, perché finora ne abbiamo solo conosciuto quello lavorativo, frenetico, la versione da Batcaverna. Sarà molto bello vederlo confidarsi tanto apertamente con Kate per un breve momento. Lui non ha molte persone con cui parlare, nessuno sbocco emotivo, quindi per lui rivelare queste cose è un po' come liberarsi da un grosso fardello".



Batwoman episodio 6 andrà in onda domani, 10 novembre, sulla CW.