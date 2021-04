Can Yaman lascia i social: non reggeva più le critiche sulla sua vita privata

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è uno degli argomenti caldi delle ultime settimane, ma sembra che l'attore non abbia accettato di buon grado i molteplici commenti sulla sua vita privata, tanto da decidere di lasciare definitivamente i social.

Yaman ha infatti chiuso il suo profilo di Instagram e a quanto pare questa decisione è stata presa per via delle continue illazioni e interferenze nella sua relazione con la bella giornalista sportiva.Prima di scomparire però, l'attore del momento ha ammesso con un post, tutto il suo rammarico per questa situazione. Aveva infatti scritto:

"Ci resti male per le critiche, ti arrabbi per tutte le bugie e le illazioni gratuite fatte da chi non ti conosce minimamente. Vorresti replicare ad ogni post, chiamare ogni giornalista e chiedere una smentita. E tu vorresti difendere queste persone. Poi capisci che non ha senso".

Le fan dell'attore stanno provando a dare una spiegazione a tutto questo, suggerendo che Can Yaman non avrebbe mai chiuso il suo profilo per qualche critica. Ipotizzano invece che il suo account Instagram sia stato hackerato e sperano che presto si possa fare chiarezza su tutta questa questione.

Nessun commento è arrivato per ora da Diletta Leotta, che con vari post ha però sottolineato di essere fortemente innamorata della sua nuova fiamma, dopo la burrascosa fine della sua relazione con King Toretto.