Canale 5 blocca Beatiful ed Una Vita, torna Casa Vianello!

Nuovo cambio di programma per i palinsesti di Canale 5. Pesa ancora l'emergenza sanitaria del Coronavirus, che hanno spinto Mediaset a cancellare (momentaneamente) Beautiful ed Una Vita, che non andranno più in onda di domenica e saranno sostituite dalle repliche di Casa Vianello.

A riportare la notizia il magazine online Chetvfa, secondo cui la modifica si applicherà solo ai giorni festivi.

Le motivazioni sono legate anche ad esigenze di produzione per le due amate soap opera: le riprese di Beautiful sono ferme dal 17 Marzo e dopo uno stop iniziale di due settimane si è optati per una proroga a causa del peggioramento dell'emergenza sanitaria. Lo stesso vale per Una Vita, che viene registrato in Spagna. A ciò si aggiunge anche che l'autrice (Alejandra Meco) da qualche giorno è in autoisolamento per i sintomi simili a quelli del Coronavirus.

L'appuntamento con Casa Vianello quindi è per le 14:05 e 14:30 su Canale 5. Di recente le vicende di Casa Vianello sono tornate su Mediaset Extra, con una maratona dedicata agli anni 90 che ha interessato anche altri programmi storici come Bim Bum Bam, La Sai L'ultima e Non è La Rai.

Quest'oggi è anche stato annunciato da Stefano De Martino il ritorno di Made in Sud su Rai 2.