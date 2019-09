Canale 5 HD: tutte le partite di Champions League trasmesse in chiaro

Mediaset ha annunciato quest'oggi la lista delle sei partite della fase a gironi di Champions League che saranno trasmesse in chiaro, anche in alta definizione, su Canale 5. La novità è possibile grazie all'accordo raggiunto a Luglio tra Mediaset e Sky, e prevede la trasmissione di un match a giornata, il martedì sera.

Di seguito il calendario completo:

17/09 ore 21:00 - 1° giornata Gruppo E: Napoli - Liverpool;

01/10 ore 21:00 - 2° giornata Gruppo D: Juventus - Bayer Leverkusen;

22/10 ore 21:00 - 3° giornata Gruppo C: Manchester City - Atalanta;

05/12 ore 21:00 - 4° giornata Gruppo F: Borussia Dortmund - Inter;

26/11 ore 21:00 - 5° giornata Gruppo D: Juventus - Atletico Madrid;

10/12 ore 21:00 - 6° giornata Gruppo F: Inter - Barcellona.

Come si può vedere, il Biscione darà spazio a tutte le quattro squadre impegnate nella prima fase della Coppa dalla Grandi Orecchie. Tra i match di spicco figurano ovviamente Napoli - Liverpool, che aprirà la campagna europea della compagine partenopea, Manchester City - Atalanta che segnerà il debutto della squadra di Gian Piero Gasperini in Champions dopo la straordinaria scorsa stagione, Juventus - Atletico Madrid che ormai è diventata un grande classico del calcio europeo, ed Inter - Barcellona del 10 Dicembre.

Ovviamente Mediaset trasmetterà anche una partita a turno per la fase finale, indipendentemente dalle squadre italiane impegnate.