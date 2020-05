Canale 5, palinsesti Giugno 2020: parte Temptation Island, continua Avanti Un Altro

Dopo il periodo di quarantena forzato a causa del Coronavirus, si riaccende Canale 5. Mediaset ha infatti annunciato il palinsesto del prossimo mese, che segnerà il ritorno televisivo di alcuni dei programmi più amati da parte del pubblico, incluse fiction e produzioni originali.

Punto cardine del mese sarà Amici Speciali di Maria De Filippi, la cui ultima puntata è in programma il 5 Giugno e come osservato da Davide Maggio, darà di fatto il via alla fase 2 del Biscione.

Tornerà anche Temptation Island, che ovviamente rispetterà tutte le misure di distanziamento sociale e di sicurezza per tenere al riparo da possibili pericoli i concorrenti.

Proseguiranno anche il prossimo mese le repliche di Ciao Darwin il sabato sera, ma anche Tu Si Que Vales. I due programmi, infatti, stanno riscuotendo un successo importante ed evidentemente la rete ammiraglia di Mediaset ha deciso di confermarli.

Confermato anche l'appuntamento della domenica con Live - Non è la D'Urso, i cui ascolti sono cresciuti in maniera importante durante il periodo di quarantena.

Publitalia riferisce anche che Avanti Un Altro di Paolo Bonolis andrà ancora in onda nella fascia preserale anche nel mese di Giugno.

Per quanto concerne le fiction, andrà in onda La Cattedrale del Mare, ma anche la commedia con Nino Frassica e Cesare Bocci, Fratelli Caputo.