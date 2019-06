Il canale TV di NRA chiude a causa delle troppe battaglie legali

La National Rifle Association, organizzazione che ha lo scopo di favorire i possessori di armi da fuoco negli Stati Uniti, ha deciso di cessare la produzione dedicata al suo canale televisivo NRATV, interrompendo anche i legami commerciali con Ackerman McQueen, la società pubblicitaria che gestiva il canale.

La notizia della chiusura è stata data la scorsa notte dal New York Times, che ha pubblicato una nota, prevista per oggi, scritta direttamente da Wayne LaPierre l'amministratore delegato di NRA:

Queste le parole del dirigente, rivolte ai membri dell'organizzazione:

"Molti membri hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto il tipo di messaggi presenti su NRATV si stia allontanando dalla nostra missione principale: la difesa del Secondo Emendamento. Quindi dopo un'attenta considerazione sto annunciando che a partire da oggi stiamo andando incontro a una nuova strategia di comunicazione. Non manderemo in onda la nostra live TV".

Sempre da quello che riporta la nota testata giornalistica, NRATV potrebbe continuare a trasmettere i vecchi programmi andati in onda. Il motivo, invece, della decisione della chiusura del canale è da ricondurre alle svariate battaglie legali sorte tra NRA e Ackerman McQueen. Una notizia che era comunque già nell'aria, come dimostra la decisione presa da entrambi lo scorso mese di voler interrompere il rapporto lavorativo dopo oltre trent'anni di collaborazione.