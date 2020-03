Cancellato il finale di The Walking Dead 10: per ora la serie rimarrà incompleta

Cari fan di The Walking Dead, purtroppo abbiamo appena saputo che la decima stagione dello show AMC non avrà una conclusione, almeno per adesso: i vertici dell'emittente hanno appena comunicato che il season finale non verrà trasmesso a causa delle restrizioni e difficoltà causare dal CoronaVirus.

Questo è l'annuncio con cui la AMC dà l'annuncio della sospensione della programmazione:

"A causa della situazione corrente ci è impossibile completare la post-produzione del finale di stagione di The Walking Dead 10, quindi la stagione corrente terminerà con il quindicesimo episodio che verrò trasmesso il 5 aprile. Il finale che avevamo programmato verrà prossimamente tramesso, entro l'anno, come speciale."

Purtroppo, questo è solo l'ultima delle catastrofi che si sono abbattute sul "Dead-Verse": nell'arco di poco più di una settimana sono state infatti sospese le produzioni della sesta stagione di Fear The Walking Dead e persino dello spin-off Fear The Walking Dead: World Beyond.

Siamo quindi ad un solo episodio dal "finale di stagione "di The Walking Dead 10, che andrà in onda il prossimo 5 aprile.

Cosa pensate succederà? Lo slittamento potrà influire anche sulla prossima stagione dello show? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per altri aggiornamenti.