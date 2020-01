Cancellate le serie Marvel su Howard il Papero e su Tigra & Dazzler

È ufficiale: i due prodotti dei Marvel Tv Studios non vedranno la luce nel prossimo futuro. Howard il Papero e Tigra & Dazzler devono aver pagato il prezzo degli stravolgimenti in atto in casa Marvel.

A quanto pare è tempo di cambiamenti in quel di Marvel. Con il passaggio al nuovo nome Marvel Tv Studios e l'annuncio del cast di M.O.D.O.K. arrivano anche brutte notizie. Due serie sono state ora cancellate e chi non vedeva l'ora di gustarsi le imprese di Howard o delle due eroine Tigra e Dazzler è destinato a rimanere deluso.

Al momento non sembrano esserci notizie riguardanti M.O.D.O.K e Hit-Monkey, il ché sembrerebbe far intendere che le due serie stanno andando avanti senza intoppi e che porteranno a termine la loro produzione.

La conferma della cancellazione per quanto riguarda la serie sul papero arriva proprio da Kevin Smith, che a Newserama ha rivelato:

"Questa mattina ho ricevuto un messaggio dal produttore Dave Willis, che diceva 'Ci è successa la stessa cosa capitata a Tigra & Dazzler'. L'ho chiamato e gli ho chiesto: 'Significa davvero quello che penso?'"

Il produttore ha risposto di aver appena ricevuto la conferma della cancellazione. L'unica spiegazione dai piani alti sembra sia stata quella di non avere nessun piano per il personaggio, al momento.

È probabile che in Marvel si siano accorti di non poter gestire Howard in tempi brevi e in modo da poterlo inserire anche in altre produzioni. Il motivo potrebbe anche essere legato alla nuova serie segreta annunciata da Marvel. Fatto sta che per ora non possiamo che essere dispiaciuti per la notizia.