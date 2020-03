Cancellato l'evento per il lancio europeo di Disney+, a causa del Coronavirus

L' evento organizzato da Disney per il lancio della nuova piattaforma era in programma per il 5 marzo e avrebbe dovuto tenersi a Londra. A causa dell'emergenza Coronavirus, la presentazione è stata cancellata per scongiurare la possibilità di infezione tra i centinaia di partecipanti previsti.

"A causa della mancata partecipazione da parte di vari partecipanti dei media e della crescente preoccupazione riguardante la prospettiva di viaggiare a livello internazionale durante questo periodo, abbiamo deciso di cancellare i nostri eventi di lancio per Disney+, in programma giovedì e venerdì"

Il comunicato, riportato da Deadline, fa riferimento al 5 e 6 marzo, per quanto concerne gli eventi che avrebbero dovuto avere luogo presso l'area Exibition London. Era prevista la presenza di molti creativi a lavoro sui prodotti Disney+, e di alcune guest star. Per comunicare le novità riguardante la nuova piattaforma streaming, l'azienda farà uso dei social media e di comunicati stampa, e solo alcuni giornalisti avranno modo di provare il servizio in prima persona a Londra.

Purtroppo non è il primo evento che salta a causa del virus: non potendo contare sull'afflusso di persone e giornalisti diventa spesso inutile per le aziende portare avanti gli eventi di promozione, pur avendo ormai investito molto nei preparativi. Ancora non è chiaro se anche il Festival di Cannes dovrà essere cancellato.

Per quanto riguarda il nostro mercato è ormai certo che Disney+ arriverà su TimVision in esclusiva: l'annuncio ufficiale dovrebbe essere imminente.