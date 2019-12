Candice Patton avrebbe dovuto interpretare un altro personaggio nel crossover

Crisi sulle Terre Infinite ha già una quantità considerevole di personaggi all'attivo (e siamo solo a metà del crossover), ma inizialmente ci sarebbe dovuto essere almeno un personaggio in più nella storia, interpretato da Candice Patton. (Ovviamente, seguono spoiler)

Il terzo episodio del megacrossover dell'Arrowverse andato in onda lo scorso martedì, durante la time-slot settimanale dedicata a The Flash, è stato anche l'ultimo prima della pausa natalizia.



Qui abbiamo visto parte dei nostri eroi (Iris, Ray e Ralph) alla ricerca dell'ultimo Paragon, Ryan Choi (Osric Chau); un altro gruppo (Constantine, Diggle e Mia) si è dedicato al recupero dell'anima di Oliver (Stephen Amell); mentre il team capitanato da Barry (Barry, Cisco e Caitlin + Pariah) ha provato a rintracciare e annientare la fonte dell'antimateria. In più, Kate (Ruby Rose) ha dovuto tener testa a Kara (Melissa Benoist) e impedirle di utilizzare il Libro del Destino per riportare in vita gli abitanti di Terra-38.



Iris, in particolare, ha avuto un ruolo chiave nell'episodio, in quanto è stata lei a convincere un riluttante Choi a unirsi alla missione per salvare il Multiverso.



Eppure, una delle idee iniziali per il crossover, prevedeva per la coniuge di Barry Allen (Grant Gustin) un ruolo alquanto diverso...



Quando un fan su Twitter ha confessato alla Patton il suo desiderio (non avveratosi) di vederla di nuovo sfoggiare costume e poteri dotati dalla speed force, l'attrice ha risposto: "In realtà all'inizio avrei dovuto interpretare qualcun altro in Crisi. Qualcuno di davvero divertente. Ma poi non è andata così".



La quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda a gennaio su The CW.



E voi, chi pensate che avrebbe potuto interpretare Candice? Fateci sapere nei commenti.