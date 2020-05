Candice Patton, le foto più belle della splendida Iris di The Flash

Candice Patton è entrata nel 2014 a far parte del cast di The Flash, nel ruolo di Iris West. Nella serie TV la ragazza, cresciuta insieme al protagonista Barry Allen, sprona sempre l'eroe e diventa per lui qualcosa di più di una sorella adottiva. Una musa, la sua anima gemella.

Iris West è, quindi, un gran bel personaggio, dal carattere forte e dall'animo puro. Oltretutto è una giornalista competente e affascinante. Di conseguenza anche l'attrice che la interpreta, Candice Patton, è una 32enne avvenente e magnetica. Basta dare un'occhiata al suo profilo Instagram per accorgersene: non esiste capo di abbigliamento che le stia male, merito anche delle curve giuste che le consentono di indossare qualsiasi cosa desideri.

In uno scatto pubblicato lo scorso 26 aprile, per esempio, è immortalata con un vestitino blu che spicca sulla sua carnagione olivastra. In un'altra foto è invece in bordeaux e il suo sguardo è più seducente che mai. Sexy anche vestita di bianco, mentre si trucca davanti alla toeletta in una splendida camera da letto.

Non solo scatti con pose ammalianti per la bella Candice Patton: in un breve video pubblicato lo scorso settembre, la vediamo tirare di boxe in modo piuttosto convincente. Insomma, oltre che essere uno schianto è anche una donna molto sportiva! In calce alla notizia è possibile dare un'occhiata a una serie di foto tratte dal profilo Instagram dell'attrice.

La prossima stagione di The Flash sarà la settima. In molti si sono chiesti quale sarà il destino di Iris dopo il finale di The Flash 6, domanda a cui ha provato a dare una mezza risposta lo showrunner Eric Wallace. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, il nemico di The Flash 7 potrebbe essere un personaggio inaspettato.