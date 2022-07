Candice Patton, la star di The Flash contro la CW: 'Non mi hanno difesa dagli insulti'

The Flash è la serie più longeva dell'Arrowerse e sebbene siano attualmente in corso i lavori per la nona stagione, Candice Patton ha voluto muovere una critica alla CW per non averla difesa da quelli che l'hanno insultata per il colore della sua pelle all'inizio della sua avventura al fianco di Grant Gustin.

Sebbene nel corso degli anni l'emittente abbia corretto il tiro, preoccupandosi di bloccare sui social qualsiasi commento razzista, l'attrice ha sottolineato come nel 2014, anno in cui è stata scelta per il ruolo di Iris, le cose stavano molto diversamente.

"Ora le persone capiscono come i fan possano essere razzisti, specialmente nell'ambito dei film e delle serie tv, ma all'epoca era un po' come se fosse tutto concesso. Anche per le aziende con cui lavoravo, come The CW e WB, quello era il loro modo di gestire le offese. Adesso lo sappiamo meglio. Non va bene trattare qualcuno in quel modo, fargli subire abusi e molestie. Ma nel 2014, per me e per tanti altri, non c'erano sistemi di supporto. Nessuno se ne preoccupava. Ognuno poteva subire abusi ogni singolo giorno. Non c'erano protocolli in atto sui social per proteggermi, quindi hanno lasciato che tutta quella roba rimanesse lì e mi assalisse".

Candice Patton ha poi aggiunto: "Semplicemente non basta scegliere la tua protagonista femminile e dire: 'Guardaci, siamo così progressisti'. Mi hanno presa e gettata nell'oceano pieno di squali. Rischiavo di esserne sbranata. Non mi hanno difesa dagli insulti e dagli abusi. Volevo lasciare lo show già nella seconda stagione. Ricordo di essermi sentita fuori posto. Pensavo: 'Non posso farlo, non ce la farò'. Mi sentivo davvero molto infelice".

Per fortuna dopo la tempesta sembra essere tornato il sereno e Candice Patton ha già firmato per The Flash 9, permettendo ai fan della serie CW di rivedere la sua Iris per un'ulteriore nuova stagione.