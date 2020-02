Candice Patton e i super poteri in The Flash: 'È stato uno shock'

L'attrice Candice Patton, interprete del personaggio di Iris West-Allen nella serie televisiva The Flash, ha parlato della sua reazione quando il produttore esecutivo Geoff Johns le ha detto che anche lei avrebbe avuto dei super poteri.

Con il passare delle stagioni, il personaggio di Iris West è sempre più importante, risultando uno degli elementi più decisivi all'interno del team capitanato dal protagonista Barry Allen (Grant Gustin). Per diverso tempo, però, l'attrice era convinta che il suo personaggio non avrebbe mai avuto qualche abilità speciale come i suoi colleghi.

Le cose sono radicalmente cambiate quando nella quarta stagione della serie di The CW Iris è stata avvolta dalla Speed Force, diventando anche lei uno dei personaggi a stretto contatto con i super poteri. In un'intervista con il portale TV Guide, Patton ha parlato di quel momento e della sorpresa per aver visto qualcosa che non credeva potesse capitare.

"È stato uno shock per me, perché ricordo ancora quando durante i miei primi momento nello show chiesi a Geoff Johns 'Credi che avrò anch'io delle abilità?' e la sua risposta è stata 'No, non avrai mai i super poteri'" l'attrice ha quindi parlato dello shock e della sorpresa quando ha saputo che nell'episodio Run, Iris, Run avrebbe avuto i poteri "Quando decisero di farlo nella quarta stagione, rimasi shockata ma allo stesso tempo entusiasta all'idea di fare qualcosa di diverso, molto più fisico, più attivo, diventare uno degli eroi dello show"

La sesta stagione di The Flash viene trasmessa negli Stati Uniti dal network The CW, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 26 marzo all'interno della programmazione del canale Premium Action. Vi lasciamo, infine, al promo di The Flash 6x13 dove c'è il ritorno di Gorilla Grodd.