Candice Patton di The Flash citata in una preghiera della moglie di J.R. Smith

Iris West è la protagonista delle foto della midseason premiere di The Flash, nel frattempo l'attrice che interpreta la giornalista di Central City è rimasta coinvolta in una storia molto particolare, che la lega al giocatore di basket J.R. Smith e sua moglie.

Secondo numerosi rumor Candice Patton e J.R. Smith sono attualmente impegnati sentimentalmente, questo ovviamente non ha fatto molto piacere alla sua sposa Jewel Smith, che decide di reagire postando su Instagram un video mentre prega per i due. In particolare si rivolge a Dio chiedendogli di aiutare il marito ad essere un buon padre, per Candice Patton invece chiede di aiutarla a superare questo momento difficile e di chiarirle le idee.

Il giocatore della NBA ha commentato la notizia affermando che: "Instagram non è il posto giusto per parlare di relazioni", ha inoltre rivelato che i due sono ormai separati da mesi. Candice Patton invece ha scelto di non rispondere alle domande sull'argomento.

Nel frattempo si avvicina il ritorno delle puntate della serie incentrata su Barry Allen, in una nuova indiscrezione abbiamo scoperto che il personaggio di Wally West ritornerà in The Flash, in particolare nella seconda parte della stagione, saltando invece l'evento Crisi sulle Terre Infinite in cui non sarà presente.