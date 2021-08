Candice Patton toglie il fiato nel suo nuovo video: il post della star di The Flash

Candice Kristina Patton è divenuta celebre nell'universo televisivo della DC per il suo ruolo di Iris West nella serie The Flash e anche in altri spettacoli facenti parte del cosiddetto Arrowverse.

Recentemente l'attrice ha pubblicato un breve video su Instagram in cui mette in mostra tutta la sua bellezza confermando di far parte delle 100 donne più sexy del pianeta secondo le classifiche stilate da BuddyTV e Maxim. Il video potete osservarlo in calce all'articolo.

L'attrice è stata recentemente protagonista di un'intervista nella quale ha parlato dello shock e della risposta dei fan al fatto che Iris West fosse interpretata da un'attrice afroamericana a partire dal 2018:

“Per me, Iris West era tradizionalmente bianca nei fumetti. E i fan dei fumetti sono molto supponenti. Quindi è stato molto spaventoso entrare in quel ruolo quando ho iniziato lo spettacolo", ha detto Patton al festival Play/Ground di POPSUGAR. “E ricordo che il nostro produttore esecutivo in quel momento, una volta che sono stato scelta, mi disse 'Non andare online’. Ma la cosa fantastica è che, nel tempo, le persone mi hanno abbracciato e hanno abbracciato questo personaggio e penso che sia davvero importante. E penso che la cosa fantastica sia, sai, negli anni a venire, la gente ricorderà Iris West come afroamericana. E questa è davvero una cosa interessante."

Intanto i fan si chiedono se ci sarà un ultimo crossover tra The Flash e Supergirl, mentre Barry Allen avrà un nuovo potere nella settima stagione di The Flash.