Candy, Jessica Biel sul cameo del marito Justin Timberlake: 'Una casualità'

Lo scorso 9 maggio ha fatto il suo esordio sulla piattaforma Hulu Candy, nuova miniserie con protagonista Jessica Biel nel ruolo di Candy Montgomery, una casalinga che nel Texas degli anni '80 viene accusata dell'omicidio dell'amica Betty Gore. Nel corso della miniserie anche Justin Timberlake, marito della Biel, compare in un cameo a sorpresa.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, la Biel ha raccontato in che modo si è arrivati al cameo di Justin Timberlake nella miniserie, di come sia avvenuto per puro caso che il marito abbia messo gli occhi sullo script e indicato un certo personaggio:

"Mi chiese di quel particolare personaggio, [l'agente di polizia] Steve Deffibaugh, [e mi ha detto] 'Chi interpreta questo tizio?'. Ho risposto: 'Oh, non lo so. Probabilmente si tratta di un fantastico attore locale di Atlanta'. La conversazione è stata praticamente questa: 'Non abbiamo più soldi'. E lui ha detto: 'Voglio fare questa parte'. E io gli ho risposto [sarcasticamente]: 'Sì. Ok'. E lui: 'No, no. Voglio fare questa parte'".

Biel, che oltre ad essere la protagonista di Candy ne è anche la produttrice esecutiva, ha sottoposto questo improvviso casting allo staff produttivo e a quanto pare erano entusiasti tanto quanto lei. Ancora un po' scettica sulla questione, la Biel ha quindi detto al marito che non avrebbero potuto pagarlo. "Non mi interessa essere pagato", ricorda di averle detto. "Voglio solo che mi paghiate la parrucca e voglio la mia protesi al ventre".

Lo show, che conta nel suo cast anche Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber, e Raúl Esparza, porta sullo schermo la storia di Candy Montgomery, una casalinga con marito e figli che nella vita sembrava avere tutto. La donna, però, non era proprio ciò che sembrava. Stiamo parlando infatti di una nota assassina, che fu accusata dell'omicidio di Betty Gore, la moglie dell'uomo con cui lei aveva una relazione.

In attesa del suo arrivo anche in Italia (probabilmente su Disney+), vi lasciamo al trailer ufficiale di Candy.